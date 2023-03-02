شلل الأطفال يجتاح إسرائيل

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، أنه تم اكتشاف إصابة ثلاثة أطفال آخرين بشلل الأطفال في إسرائيل، اليوم الخميس، بعد أيام من اكتشاف إصابة طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات بالفيروس في صفد.

في مياه الصرف الصحي

وبحسب الصحيفة العبرية، لم يعانِ الأطفال الثلاثة من أي أعراض إكلينيكية.

وأفادت الصحيفة، أنه تم اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بجميع أنحاء إسرائيل في الأشهر الأخيرة.

150.000 طفل غير محصنين

من المعروف أنه لا يزال أكثر من 150.000 طفل غير محصنين ضد فيروس شلل الأطفال.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد كشفت أن مكتب الصحة في المنطقة سيفتح تحقيقًا وبائيًّا ويتصل بالطفل عن كثب للحصول على تعليمات محددة، وسيتم تقديم توصيات إضافية وفقًا لنتائج التحقيق.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن الطريقة الرئيسية لحماية الأطفال من الشلل هي من خلال لقاح شلل الأطفال.