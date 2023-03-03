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يسمى تحدي كسر الجمجمة

شلل لاجئ سوري بسبب تحدٍّ على تيك توك

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ صباحاً
شلل لاجئ سوري بسبب تحدٍّ على تيك توك
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لشاب سوري مشلول جراء إصابته أثناء مشاركته بأحد التحديات على تطبيق تيك توك.

تحدي كسر الجمجمة

ووفقًا لما تداولته حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن اللاجئ في السويد، ناجي طه دخل تحديًا مع أصدقائه عندما كان عمره 18 عامًا، فأصيب في الجمجمة ودخل المستشفى مدة 3 سنوات.

ولفتت إلى أن “طه” خرج مشلولًا من ذلك التحدي وعمره 21، وسيعيش بقية حياته على كرسي متحرك.

ونقلت عن “طه” قوله: كان حلمي أصبح لاعب كرة قدم لكن لحظة طيش دمرت كل شيء”.

فكرة التحدي

وتدور فكرة تحدي كسر الجمجمة، والذي كان منتشرًا قبل 3 سنوات على تطبيق “تيك توك”، بأن 3 أشخاص بجانب بعضهم البعض، وعندما يقفز الثلاثة يتم ضرب الشخص الذي بالوسط من قبل الشخصين الآخرين من أسفل رجليه، ما يؤدي إلى سقوطه بشكل مفاجئ إلى الخلف واصطدام رأسه بالأرض.

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