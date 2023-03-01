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قال أحدهم: كلما تقلبنا احترقنا

شهادات مروعة عن الناجين من حادث القطارين في اليونان

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
شهادات مروعة عن الناجين من حادث القطارين في اليونان
المواطن- فريق التحرير

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قطعت رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، اليوم الأربعاء، زيارتها إلى مولدوفا لتعود إلى بلادها بعد حادث اصطدام قطارين أسفر عن مقتل 36 شخصًا.

الحادث الأكثر عنفًا منذ عقود

وأعلنت ساكيلاروبولو عن قطع زيارتها خلال مؤتمر صحفي في مولدوفا، بسبب حادث اصطدام قطار شحن وآخر للركاب في اليونان ليل الثلاثاء، إذ خرجت عربات بالكامل عن القضبان في أكثر حادث قاتل تشهده السكك الحديدية في اليونان منذ عقود.

وأفاد أحد مسؤولي الإنقاذ أنه لقي 36 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب 85 آخرين، وتم نقل 66 من المصابين إلى المستشفيات، من بينهم ستة في وحدات للعناية المركزة.

شهادات مروعة عن الناجين من حادث القطارين في اليونان

شهادة عيان الناجين

ووصف ستيرجيوس مينينيس، وهو راكب عمره 28 عامًا، الحادث بأنه كابوس مروع، وقال إنه سمع دويًا كبيرًا قبل أن تندلع النيران، ويقفز سالمًا من القطار المحطم.

وقال آخر: كنا نتقلب في العربة حتى سقطنا على جانبنا، ثم ساد الذعر، واشتعلت النيران في الحال، كلما تقلبنا احترقنا، كانت النار يمينًا ويسارًا.

وتم إجلاء نحو 250 راكبًا من إجمالي 350 بسلام في حافلات.

وقال المتحدث باسم الحكومة، يانيس أوكونومو: أولويتنا الآن هي معالجة الجرحى والبحث عن المفقودين بين الحطام وتقديم الدعم النفسي لأقارب الضحايا من قبل علماء النفس المتجهين إلى مدينة لاريسا.

كيف وقع الحادث؟

ووقع الحادث لدى خروج قطار الركاب من نفق، وشوهدت العربات التي خرجت عن القضبان وقد تضررت بشدة وتهشمت نوافذها مع تصاعد أعمدة دخان كثيفة في الموقع حيث يبحث رجال الإنقاذ عن مزيد من الناجين.

واستقرت عربة من قطار الركاب على أحد جانبيها بزاوية 90 درجة تقريبًا مع باقي القطار المحطم، بينما مالت العربات الأخرى التي خرجت عن القضبان دون أن تستقر.

ويحتاج نظام السكك الحديدية المتقادم في اليونان إلى تحديث فيما يتعلق بالمسارات وأنظمة الإشارات والتحكم الآلي في العديد من المناطق.

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