شوارع باريس تعج بأطنان القمامة

اكتشاف مقابر جماعية وآلاف الجثث مجهولة الهوية بالعراق عضو هيئة كبار العلماء يحاضر منسوبي القوات البحرية عن مفهوم البيعة وأحكامها وادي الدواسر الأعلى حرارة بـ 31 مئوية والطائف الأدنى طفل يبتلع مفتاحاً وجراحة عاجلة تنقذ حياته الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد حساب المواطن: 3 خطوات للإفصاح عن عوائد الأصول العقارية تفاصيل جديدة تكشفها زوجة قاتل أبنائه بالإسكندرية وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون البصمة المُسجلة شرط أساسي لإصدار الهوية الوطنية جوهرة بطولات الرياضات الإلكترونية السعودية تعود بموسمها الرابع في الرياض
تسبب الإضرابات في تراكم آلاف الأطنان من القمامة في شوارع العاصمة الفرنسية بعد أسبوع على بدء إضراب عمال جمع النفايات.
يأتي ذلك احتجاجًا على مشروع الإصلاح الحكومي لنظام التقاعد، وفق ما أعلن مجلس مدينة باريس الأحد.
وكان العمل قد توقف في ثلاث محطات لحرق القمامة خارج العاصمة لتتجمّع أكياس القمامة على طول أرصفة بأكملها وتفيض الحاويات.
وكشفت وكالة “سيتكوم” المسؤولة عن نفايات المنازل أنها غيّرت مسار شاحنات جمع النفايات إلى مواقع أخرى للتخزين والمعالجة في المنطقة فيما لم تلجأ بعد إلى الشرطة.
ويجمع عمال النظافة في المدينة على مدى الأسبوع الماضي القمامة من نصف أحياء باريس فقط. وأثّر الإضراب على بعض أبرز مناطق المدينة مثل الجادة الخامسة والسادسة.
ولم تتأثر المناطق التي تتولى شركات خاصة مسؤولية جمع النفايات فيها.
ووفقًا للكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) اليسارية المتشددة، يمكن لجامعي النفايات والسائقين التقاعد حاليا من سنّ 57 عامًا، لكن سيتعيّن عليهم العمل عامين إضافيين بموجب خطط الإصلاح التي ما زالت تتيح حق التقاعد المبكر للأشخاص الذين تعد ظروف عملهم صعبة.
ولفتت الكونفدرالية إلى أن متوسط العمر المتوقع للعاملين في مجال جمع النفايات يعد أقل بما بين 12 و17 عامًا من المعدّل بالنسبة للبلاد بأكملها.
ويقوم الإجراء الرئيسي في الإصلاح على رفع الحد الأدنى العام لسن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وهو أمر يرى كثيرون أنه غير منصف بالنسبة للأشخاص الذين بدؤوا العمل في سن مبكرة.