شوارع جدة تتزيَّنَ بالأهلة والفوانيس ابتهاجًا بـ رمضان

الفوانيس تزين أسواق الطائف التاريخية ابتهاجًا برمضان إنقاذ طاقم إبحار من الموت بعدما أغرق حوت مركبهم إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالجوف أحمد الشمراني: النصر والاتحاد عرفا كيف ينجوان من العقوبات عكس الأهلي بدء استقبال الطلبات التقنية من زوار ومعتمري المسجد الحرام فؤاد أنور: ميسي ارتبط اسمه باللون الأزرق وبقي له قميص الهلال أسهل طرق ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان حقيقة إنهاء علاقة النصر بـ ملعب مرسول بارك فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بنظيره الإيراني للاتفاق على عقد لقاء ثنائي قريبًا مساعي الخيرية توزع 300 سلة غذائية في أولى ليالي رمضان
تزيَّنت شوارع محافظة جدة بالأهلة والفوانيس ابتهاجًا باستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، لتصنع لوحة جمالية معبرة عن روحانية الشهر الفضيل الذي تنهض فيه الأنفس للتقرب إلى الله – عزَّ وجلَّ- ونيل رضوانه.
ويلفت نظر الداخل لجدة، انتشار الزينة الرمضانية على المنازل والشوارع، حيث تتزين شوارع وميادين المحافظة بالفوانيس الرمضانية المُضيئة، وبحبال الزّينة واللافتات؛ تعبيرًا عن الابتهاج بقدوم الشهر الكريم في ظل الأجواء المناخية اللطيفة التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.