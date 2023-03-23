شوارع جدة تتزيَّنَ بالأهلة والفوانيس ابتهاجًا بـ رمضان

تزيَّنت شوارع محافظة جدة بالأهلة والفوانيس ابتهاجًا باستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، لتصنع لوحة جمالية معبرة عن روحانية الشهر الفضيل الذي تنهض فيه الأنفس للتقرب إلى الله – عزَّ وجلَّ- ونيل رضوانه.

ويلفت نظر الداخل لجدة، انتشار الزينة الرمضانية على المنازل والشوارع، حيث تتزين شوارع وميادين المحافظة بالفوانيس الرمضانية المُضيئة، وبحبال الزّينة واللافتات؛ تعبيرًا عن الابتهاج بقدوم الشهر الكريم في ظل الأجواء المناخية اللطيفة التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.