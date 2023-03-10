شيف تعلق على مطاعم لندن: السعودية أفضل مليون مرة

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تحدثت الشيف ضحى العطيشان عن حالة المطاعم خلال سفرها للندن، وقارنت بينها وبين المطاعم في المملكة، مشيرة إلى أنها أفضل مليون مرة من الموجودة في بريطانيا.
وأفادت ضحى العطيشان في مقطع فيديو بأن العاملين في مطاعم لندن لا يرتدون القفازات في أيديهم، ولا يوجد لديهم مناديل.
كما لفتت الشيف إلى أن لديهم فوطة واحدة يمسحون بها المطبخ كله، وهذا أول ناقل للبكتيريا، والناس تضحك ومبسوطة.
واستكملت حديثها بالقول: قهاوي لندن تفشل، صغيرة ومكسرة وحالتها حالة، عدا مكان واحد كانت الخدمة فيه فوق الخيال، وباقي المطاعم عادية مرة مرة، ولا أحد انتقد.
واختتمت بقولها: في لندن يخبزون مرة واحدة، وبعد الساعة الخامسة لو تموتين ما تلاقين شيء، إحنا نخبز 24 ساعة، مطاعمنا وقهاوينا أفضل مليون مرة، على حد قولها.