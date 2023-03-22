صاحب سوابق يبتز ويهدد سفارتي ألمانيا والفلبين بلبنان

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تمكنت قوى الأمن اللبنانية من اعتقال شخص هدد وابتز سفارتيْ ألمانيا والفلبين في بيروت.
ووفقًا لبلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ففي إطار العمل الذّي يقوم به مكتب قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشرطة القضائيّة لتوقيف المطلوبين، وبعد ورود شكوى من السفارة الألمانيّة في بيروت بحقّ شخص أقدم بتواريخ مختلفة على إرسال 3 رسائل إلى البريد الإلكتروني للسفارة المذكورة مهدّدًا السفير الألماني وطاقم العمل، طالبًا مبلغ 40 ألف يورو لعدم التعرّض للسفير وأعضاء السفارة، باشر عناصر القسم تحرّياتهم واستقصاءاتهم لمعرفة هويّة الفاعل.
وأردف البلاغ: بعد عمليّات الرصد والتعقّب، تم تحديد هويّة الفاعل ومكان تواجده في سنّ الفيل وتوقيفه، وتبيّن أنّه يدعى: ع. أ. ج. (مواليد عام 1986، سوري) من أصحاب السوابق بجرائم تهديد، وابتزاز، وإيذاء.
وأكمل البلاغ: بتفتيشه وهاتفه، تم التثبّت من إرساله رسائل تهديد إلى السفارة الألمانيّة والتّي لا تزال موجودة في الملفّات المرسلة، وأيضًا إلى السفارة الفليبينيّة في بيروت. كما ضُبط بحوزته مبلغ 8000 دولار أمريكي.