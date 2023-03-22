Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار Icon 16 وظيفة شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS Icon عادات وتقاليد لا تعرفها عن احتفال ماليزيا بحلول رمضان Icon مباريات الهلال الـ6 في رمضان تُثير غضب جماهيره Icon منظومة خدمات متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في راحة واطمئنان Icon وفرة عالية في كافة السلع الأساسية والاستهلاكية بالأسواق السعودية Icon إنجاز تاريخي ينتظر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال Icon صورة وتعليق.. آمنون مطمئنون في الحرم المكي بأولى ليالي رمضان Icon المركزي السعودي يرفع معدل إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس إلى 5.50% Icon عرض النصر يُهدد انتقال زاها إلى الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أرسل 3 رسائل عبر البريد الإلكتروني للسفارة

صاحب سوابق يبتز ويهدد سفارتي ألمانيا والفلبين بلبنان

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ مساءً
صاحب سوابق يبتز ويهدد سفارتي ألمانيا والفلبين بلبنان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكنت قوى الأمن اللبنانية من اعتقال شخص هدد وابتز سفارتيْ ألمانيا والفلبين في بيروت.

تفاصيل البلاغ

ووفقًا لبلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ففي إطار العمل الذّي يقوم به مكتب قسم المباحث الجنائيّة المركزيّة في وحدة الشرطة القضائيّة لتوقيف المطلوبين، وبعد ورود شكوى من السفارة الألمانيّة في بيروت بحقّ شخص أقدم بتواريخ مختلفة على إرسال 3 رسائل إلى البريد الإلكتروني للسفارة المذكورة مهدّدًا السفير الألماني وطاقم العمل، طالبًا مبلغ 40 ألف يورو لعدم التعرّض للسفير وأعضاء السفارة، باشر عناصر القسم تحرّياتهم واستقصاءاتهم لمعرفة هويّة الفاعل.

وأردف البلاغ: بعد عمليّات الرصد والتعقّب، تم تحديد هويّة الفاعل ومكان تواجده في سنّ الفيل وتوقيفه، وتبيّن أنّه يدعى: ع. أ. ج. (مواليد عام 1986، سوري) من أصحاب السوابق بجرائم تهديد، وابتزاز، وإيذاء.

التحقق من الرسائل

وأكمل البلاغ: بتفتيشه وهاتفه، تم التثبّت من إرساله رسائل تهديد إلى السفارة الألمانيّة والتّي لا تزال موجودة في الملفّات المرسلة، وأيضًا إلى السفارة الفليبينيّة في بيروت. كما ضُبط بحوزته مبلغ 8000 دولار أمريكي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شوارع باريس تعج بأطنان القمامة
العالم

شوارع باريس تعج بأطنان القمامة

العالم
9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

9 مزايا لخدمة مواعيد الشرط عبر منصة...

السعودية اليوم
الأرصاد: سماء المملكة صافية لتحري هلال رمضان
السعودية اليوم

الأرصاد: سماء المملكة صافية لتحري هلال رمضان

السعودية اليوم
القتل تعزيراً لإرهابي قتل رجال أمن ورمى القنابل على الدوريات
أخبار رئيسية

القتل تعزيراً لإرهابي قتل رجال أمن ورمى...

أخبار رئيسية
إصابة امرأة في اشتعال لحظي بمنزل ومدني الرياض يتدخل
السعودية اليوم

إصابة امرأة في اشتعال لحظي بمنزل ومدني...

السعودية اليوم
خلل في سناب شات يحول حسابك من خاص إلى عام
تكنولوجيا

خلل في سناب شات يحول حسابك من...

تكنولوجيا
عدوى الانهيار المصرفي تتوسع عالميًا
العالم

عدوى الانهيار المصرفي تتوسع عالميًا

العالم
قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي مستشارًا لوزير التعليم
أخبار رئيسية

قادمان من سابك.. تكليف المدني مساعدًا والقرعاوي...

أخبار رئيسية