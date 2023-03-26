صادرات التمور تتخطى 1.28 مليار ريال خلال 2022

تعد التمور الفاكهة الأساسية والمفضلة لدي الأسر السعودية والمقيمين بالمملكة خلال شهر رمضان، إذ لا تخلو موائدهم من وجود التمر، لما يحمله من قيمة غذائية عالية، ولاحتوائه على عناصر رئيسة يحتاجها الجسم، خاصة بعد الصيام لساعات طويلة.

إقبال على الشراء

وتشهد أسواق المملكة خلال أيام الشهر الفضيل، إقبالًا كبيرًا ومتزايدًا على شراء التمور، وسط وفرة ملحوظة لجميع أنواعه، حيث يتسابق الجميع على شراء أبرز الأنواع المفضّلة لديهم على مائدة الإفطار، مثل العجوة، العنبرة، الصفاوي، البرحي، الصقعي، الخضري، السكري، الزهدي، المجدول، الخلاص، الحلوة، المكتومي، وغيرها من الأصناف.

وتولي المملكة قطاع النخيل والتمور اهتمامًا كبيرًا من خلال العمل على تطويره واستدامته، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، حيث حققت التمور اكتفاءً ذاتيًا فاقت نسبته (125%) وتجاوزت كميات إنتاجه (1.54) مليون طن سنويًا، مما أسهم في ارتفاع صادرات التمور السعودية بنسبة (%5.4) في عام 2022م مقارنة بالعام السابق له، حيث وصلت إلى مليار و280 مليون ريال، وانتشرت التمور السعودية في العديد من الأسواق العالمية، وبلغ عدد الدول المستوردة لها (116) دولة حول العالم تستورد أكثر من (300) صنفًا من أجود أنواع التمور السعودية، وفقًا لما ذكرته وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتحتضن المملكة أكثر من (33) مليون نخلة، وما يزيد على (123) ألف حيازة زراعية تتوزع في (13) منطقة من مناطق المملكة، ويسهم قطاع النخيل والتمور في كثير من الصناعات التحويلية المهمة، مثل الأغذية والأعلاف، بالإضافة إلى المنتجات الطبية والتجميلية، وصناعات مواد البناء وغيرها، وتمثل الصناعات التحويلية للنخيل والتمور إحدى أهم الصناعات عالميًا.

تناول التمر

ويرتبط تناول التمر في شهر رمضان بقيم دينية متوارثة؛ حيث يحرص المسلمون بعد صيام يومهم على استهلال الإفطار بتناول التمر، عملًا بسنة نبينا الكريم، إذ يقول: “إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرٍ، إنه بركة”، وفي حديث آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: “إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر بدأ بالتمر”.

وينصح خبراء التغذية بأهمية تناول التمر عند الإفطار؛ لأنه يزوّد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، فهو يحتوي على السكريات الطبيعية، مثل السكروز، الجلوكوز، والفركتوز، بالإضافة إلى الأحماض والبروتينات والفيتامينات مثل فيتامين (أ، ب، ج، هـ)، كما يتميز التمر بأنه سريع الهضم وسهل الامتصاص، وهو غني بالمعادن المغذية، مثل البوتاسيوم، الكبريت، الفوسفور، الحديد، الصوديوم، الزنك والمغنيسيوم، ويعمل التمر على خفض نسبة الكولسترول بالدم، إضافة إلى أنه مقوي للكبد ويقتل الجراثيم، كما أن تناوله يقي من تصلب الشرايين.