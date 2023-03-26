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صالح الشهري سلاح الأخضر الهجومي

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
صالح الشهري سلاح الأخضر الهجومي
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم المهاجم صالح الشهري مستوى مميزًا، ليصبح من الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

تألق صالح الشهري

وشارك صالح الشهري في 22 مباراة مع الأخضر بمعدل 1265 دقيقة، بواقع 13 لقاء في تصفيات كأس العالم، 3 لقاءات بالمونديال، و6 مواجهات ودية، وذلك وفقًا لموقع المنتخب السعودي.

صالح الشهري
الشهري – المصدر @SaudiNT

ونجح صالح الشهري صاحب الـ29 عامًا، في تسجيل 9 أهداف بينهم هدف من ركلة جزاء، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الأخضر مع رينارد، خلف سالم الدوسري المتصدر برصيد 12 هدفًا.

واشتهر الشهري بالهدف الذي سجله في شباك منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، والذي شهد تحقيق الأخضر لفوز تاريخي بهدفين مقابل هدف، ويتميز بالقوة والسرعة.

صالح الشهري
الشهري – المصدر @SaudiNT

الأخضر يستعد لمواجهة بوليفيا

على الجانب الآخر، يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البوليفي، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وكان الأخضر قد واجه منتخب بوليفيا الأول لكرة القدم وديًا في معسكره الإعدادي المقام في جدة، وخسر بهدفين مقابل هدف، ما يحفز اللاعبين لتقديم أداء أفضل ضد بوليفيا.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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