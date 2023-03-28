صالح الشهري يقود تشكيلة المنتخب السعودي ضد بوليفيا

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن تشكيلة الأخضر استعدادًا لمواجهة بوليفيا وديًا بعد قليل، وذلك في إطار مباريات مارس الدولية التابعة لأجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تشكيلة المنتخب السعودي

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من: ” محمد العويس في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، أحمد شراحيلي، ناصر الدوسري، محمد كنو، عبدالله الخيبري، عبدالله الحمدان، عبدالعزيز البيشي، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

ويسعى الأخضر إلى الفوز وتعويض خسارته مساء الجمعة الماضية، ضد المنتخب الفنزويلي بنتيجة هدفين لهدف.

وفي وقت سابق، كشف الصحفي الفرنسي رومان جودين أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد سيخوض آخر مباراة له مع المنتخب السعودي اليوم، وستكون أمام منتخب بوليفيا.

مباراة بوليفيا قد تكون الأخيرة لـ رينارد

وقال جودين عبر حسابه في “تويتر” : ” رينارد أصبح مدربًا جديدًا لمنتخب فرنسا للسيدات، مواجهة بوليفيا الأخيرة له مع المنتخب السعودي وسيذهب إلى فرنسا بعد غد لتولي مهمته”.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي الرياضي محمد العنزي إنه يرشح المدرب البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد لتدريب المنتخب السعودي الأول في حال قرر المدرب الفرنسي عدم الاستمرار.

وتحدث العنزي في برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: “هناك علامات استفهام كثيرة على أداء المدرب الفرنسي مع الأخضر، وتوجد تقارير خارجية تُفيد أن رينارد يدرس الرحيل عن المنتخب السعودي”.

وأضاف العنزي: ” من وجهة نظري نونو سانتو مدرب الاتحاد هو الأنسب للأخضر في حال قرر المدرب الفرنسي الرحيل، ليس عندي أي مشكلة في حال خسر الأخضر برباعية أو بخماسية في مباراة ودية بغرض الاستفادة، لكن الأخضر مع رينارد ليس له هوية، هذه هي مشكلتي”.