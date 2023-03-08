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للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

صحة الرياض تُنفّذ 1896 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
صحة الرياض تُنفّذ 1896 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية
المواطن - فريق التحرير

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نفّذت “صحة الرياض” 1896 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 25-02-2023 / 03-03-2023 .

وتأتي هذه الزيارات، بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) .

281 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة

وشملت الجولات 281 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (49 مستشفى خاصاً و232 مستشفى حكومياً) ، و “1615” زيارة للمجمعات الطبية.

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