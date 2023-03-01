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مع تطبيق العقوبات بحقها

صحة جازان تحقق مع منشأة صحية جلبت فرقة رقص للمرضى

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
صحة جازان تحقق مع منشأة صحية جلبت فرقة رقص للمرضى
المواطن - فريق التحرير

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شكلت صحة منطقة جازان، لجنة عاجلة للتحقيق مع عدد من منسوبي مركز طبي خاص، بعد تداول رواد موقع “تويتر” مقطع فيديو لفرقة شعبية تؤدي رقصات للمرضى المتواجدين بالمنشأة الطبية الخاصة.

تحقيق وعقوبات

وحسب ما نقلته قناة “العربية” عن مصادر قولها إن مدير صحة جازان، عبدالرحمن الحربي، أصدر توجيهاته بالتحقيق فورًا مع منسوبي المركز الطبي الخاص المعني بهذه الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع تقرير ونتائج التحقيقات للجهات المختصة بصحة جازان.

ومن المقرر أن تطبق صحة جازان، العقوبات والأنظمة بحق هذه المنشأة الصحية الخاصة، لاستقطابها فرقة شعبية راقصة، تسببت في إزعاج المرضى والمراجعين دون مراعاة لخصوصياتهم.

وأشارت المصادر إلى أن المنشأة الصحية المخالفة هي مركز خاص لغسيل الكلى.

استياء وجدل

وكان رواد موقع “تويتر”، أبدوا استياءهم لما قام به المركز الصحي الخاص بعد تداول مقطع الفيديو الذي يُظهر الفرقة الموسيقية وهي تؤدي رقصة شعبية داخل غرف المرضى، مؤكدين أن هذا التصرف لا يقدم شيئًا مفيدًا للمرضى، لكنه بالعكس يجلب لهم الإزعاج، وخاصة أن المرضى يحتاجون لرعاية طبية فائقة وهدوء تام.

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