صحة هدف النصر الثاني في أبها بعد دفع كريستيانو رونالدو

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كشف الخبير التحكيمي فهد المرداسي صحة هدف النصر الثاني في شباك نادي أبها، وذلك خلال مباراة الفريقين أمس الثلاثاء في ربع نهائي كأس الملك.
الخبير التحكيمي فهد المرداسي
الحالات التحكيمية لمباراة #النصر_أبها:
– الدقيقة 21: هدف النصر صحيح
#أغلى_الكؤوس
#SSC | #VAR pic.twitter.com/FqUkDUGPtu
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 15, 2023
وتحدث المرداسي في قناة SSC قائلًا: “هدف أصفر الرياض الثاني صحيحًا لأن كريستيانو رونالدو لم يدفع لاعب أبها دفعًا قويًّا يقتضي الحصول على مخالفة لصالح لاعب أبها، التلامس كان طبيعيًّا في إطار التنافس على الكرة، ولهذا هدف عبدالله الخيبري صحيحًا”.
وكان أصفر الرياض انتصر على أبها بنتيجة 3/ 1، ليواجه نادي الوحدة في نصف نهائي كأس الملك في إبريل المقبل.