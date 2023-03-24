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مضيفًا أن اللاعب الأرجنتيني قد لا ينضم إلى برشلونة بسبب رئيسه

صحفي إسباني: 50% نسبة قدوم ميسي إلى السعودية

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
صحفي إسباني: 50% نسبة قدوم ميسي إلى السعودية
المواطن - فريق التحرير

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توقع الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة Marca الإسبانية، أن نسبة قدوم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي ستكون 50%.

وتحدث فيليكس لـ برنامج ملعب SBC قائلًا: “أظن أن نسبة حضور النجم الأرجنتيني إلى الدوري السعودي ستكون 50%، هو لا يحبذ حاليًّا العودة لـ برشلونة بسبب رئيس النادي خوان لابورتا”.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة ماركا: “العلاقة سيئة حاليًّا بين اللاعب الأرجنتيني ورئيس برشلونة لم يتحدثا معًا خلال حفل The Best الأخير”.

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