صحفي إسباني: 50% نسبة قدوم ميسي إلى السعودية

توقع الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة Marca الإسبانية، أن نسبة قدوم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي ستكون 50%.

وتحدث فيليكس لـ برنامج ملعب SBC قائلًا: “أظن أن نسبة حضور النجم الأرجنتيني إلى الدوري السعودي ستكون 50%، هو لا يحبذ حاليًّا العودة لـ برشلونة بسبب رئيس النادي خوان لابورتا”.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة ماركا: “العلاقة سيئة حاليًّا بين اللاعب الأرجنتيني ورئيس برشلونة لم يتحدثا معًا خلال حفل The Best الأخير”.