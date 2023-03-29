وثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية، أجواء إيمانية وروحانية بالمسجد الحرام، حيث اكتظ صحن المطاف بالمعتمرين الذين وصل عددهم إلى 107 آلاف طائف في الساعة الواحدة.

107 آلاف طائف في الساعة الواحد..

صحن المطاف يكتظ بالمعتمرين.. وفتح الأدوار العلوية والأسطح لزيادة السعة الاستيعابية لـ #المسجد_الحرام #العربية_في_رمضان @sultan_mr_ pic.twitter.com/eRh0UIdaP9 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 28, 2023

يأتي ذلك اتساقًا مع إجراءات تنظيمية عالية الدقة، حيث تم فتح الأدوار العلوية والأسطح لزيادة السعة الاستيعابية.

خدمات شؤون الحرمين

ويؤدي المصلون والمعتمرون ‎في المسجد الحرام مناسكهم وصلواتهم آمنين مطمئنين، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.

وسخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة كوادرها البشرية، ووسائلها التقنية في سبيل تقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى لقاصدي وقاصدات البيت الحرام.