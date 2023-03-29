عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد سابقًا: تعبنا من إدارة فهد المطوع وأطلب رحيله اكتشاف ثقب أسود أكبر من كتلة الشمس بـ 33 مليار ضعف رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال
وثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية، أجواء إيمانية وروحانية بالمسجد الحرام، حيث اكتظ صحن المطاف بالمعتمرين الذين وصل عددهم إلى 107 آلاف طائف في الساعة الواحدة.
107 آلاف طائف في الساعة الواحد..
صحن المطاف يكتظ بالمعتمرين.. وفتح الأدوار العلوية والأسطح لزيادة السعة الاستيعابية لـ #المسجد_الحرام #العربية_في_رمضان @sultan_mr_ pic.twitter.com/eRh0UIdaP9
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 28, 2023
يأتي ذلك اتساقًا مع إجراءات تنظيمية عالية الدقة، حيث تم فتح الأدوار العلوية والأسطح لزيادة السعة الاستيعابية.
ويؤدي المصلون والمعتمرون في المسجد الحرام مناسكهم وصلواتهم آمنين مطمئنين، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.
وسخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة كوادرها البشرية، ووسائلها التقنية في سبيل تقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى لقاصدي وقاصدات البيت الحرام.