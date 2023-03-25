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بدأت تفقد نفوذها تدريجيًا

صحيفة أمريكية: كابوس مخيف لـ أمريكا بسبب روسيا والصين

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
صحيفة أمريكية: كابوس مخيف لـ أمريكا بسبب روسيا والصين
المواطن - فريق التحرير

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أفادت صحيفة 19FortyFive في مقال نشرته، بأن روسيا والصين ستسيطران على الشرق الأوسط في القريب العاجل، بسبب سياسات أمريكا تحت قيادة الرئيس جو بايدن، الذي أفقدها السيطرة على حد وصفها.

وأضاف المقال، أن أمريكا بقيادة الرئيس الحالي جو بايدن، ستفقد سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط، وستهديها لروسيا والصين، مشيرا إلى أن أية قوة عظمى تسيطر على هذا الجزء من العالم، ستمتلك مميزات استراتيجية كبيرة على منافسيها.

أمريكا بدأت تفقد نفوذها

ونوه المقال، بأن أمريكا بدأت تفقد نفوذها تدريجيًا، وأنها أصبحت قوة من الدرجة الثانية، مع الانحدار السريع، مشيرًا إلى أن انتخابات الرئاسة الأمريكية المزمع عقدها عام 2024، هي الفرصة الأخيرة للولايات المتحدة، لمنع هذا الكابوس من أن يصبح حقيقة.

صحيفة أمريكية كابوس مخيف لـ أمريكا بسبب روسيا والصين

نظام قلب الموازيين

وأوضح المقال، أن الاجتماع الأخير بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والصيني، شي جين بينغ، أدى إلى ظهور نظام عالمي جديد أوراسي، قلب الموازين، وجعل روسيا والصين اللاعبين المهيمنين في الساحة العالمية، وزاد من عزل الولايات المتحدة.

وخلص المقال، إلى أنه مهما كانت صورة النظام العالمي الجديد، فإنه لن يكون كالسابق أبدا، بل وسيكون معادياً لـ أمريكا.

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