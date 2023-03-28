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دفع المجتمع العربي والصين معًا نحو المستقبل المشترك

صحيفة صينية: بكين ستواصل دعم استقرار المنطقة بتعاونها مع المملكة

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٧ مساءً
صحيفة صينية: بكين ستواصل دعم استقرار المنطقة بتعاونها مع المملكة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تشهد العلاقات بين المملكة والصين مرحلة جديدة تاريخية، بعد نشاط رفيع المستوى بين البلدين من أجل دفع ودعم استقرار منطقة الشرق الأوسط.

حوار ناجح

وتناولت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، اليوم الثلاثاء، حديث الرئيس الصيني شي جين بينغ مع ولي العهد ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عبر الهاتف، قائلًا إن الصين مستعدة للعمل مع المملكة لدفع المجتمع العربي والصين معًا نحو المستقبل المشترك.

وأشارت الصحيفة الصينية الشهيرة، إلى أن الحوار الناجح الأخير بين المملكة وإيران في بكين ساعد على تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، مما سيعزز التضامن الإقليمي ويخفف من التوترات في المنطقة.

أهمية العلاقات الصينية مع المملكة

وأكدت جلوبال تايمز أن الصين ستدعم هذه العملية بشكل أكبر في المستقبل، وامتدادًا لهذه الشراكة، أجرى ولي العهد اليوم اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الصيني، تم خلاله التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة وإيران.

أهمية دور الرياض

بدوره، أشاد الرئيس الصيني بدور الرياض في تعزيز تطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقة الشرق الأوسط.

هذا واستعرض الاتصال الهاتفي بين الجانبين أوجه الشراكة بين الرياض وبكين، إلى جانب الجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وكانت العلاقات السعودية الصينية شهدت زخمًا كبيرًا تمثل في زيارة قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى الرياض، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حضر خلالها القمتين الخليجية، والعربية الصينية، التقى خلالها بقادة وزعماء دول المنطقة.

اتفاق مارس

وفي العاشر من مارس/أذار الجاري، أُعلن عن اتفاق بين الرياض وطهران، يقضي باستئناف العلاقات الثنائية وإعادة فتح السفارات بين البلدين برعاية صينية.

كما قضى الاتفاق الذي جاء بعد خمس جولات تفاوضية استضافتها بغداد ومسقط، بتفعيل الاتفاقيات الأمنية السابقة الموقعة بين المملكة وإيران، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

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