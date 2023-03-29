صعود أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي مع تحسن معنويات الأسواق في ظل انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

الخام الأمريكي

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 73.70 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.78% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 79.02 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.47% عن سعر الإغلاق السابق، وفقًا لبيانات وكالة “بلومبرج”.

تراجع مخزون الخام الأمريكي

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي واصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي ليقترب من 74 دولارًا للبرميل، مع تراجع المخاوف من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، أعلن معهد البترول الأمريكي أمس تراجع مخزون الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 6.1 مليون برميل، وسيكون أكبر تراجع أسبوعي منذ بداية العام الحالي إذا أكدته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم.

توقعات بارتفاعات أخرى

يأتي ذلك في حين تحث الولايات المتحدة والعراق على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن أدى نزاع مع السلطات الكردية في شمال العراق إلى توقف تصدير حوالي 400 ألف برميل يوميًا مما ساعد في ارتفاع الأسعار.

وارتفع سعر خام غرب تكساس بحلول الساعة 12 ظهرًا بتوقيت سنغافورة بنسبة 0.5% إلى 73.55 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 0.2% إلى 78.78 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.

يأتي ذلك فيما يتوقع المحللون الذين استطلعت بلومبرج رأيهم، إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع أسعار المخزون الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.75 مليون برميل.