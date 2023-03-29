Icon

عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد سابقًا: تعبنا من إدارة فهد المطوع وأطلب رحيله Icon اكتشاف ثقب أسود أكبر من كتلة الشمس بـ 33 مليار ضعف Icon رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية Icon حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير Icon علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة Icon أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر Icon لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا Icon جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا Icon هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد Icon عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تأمين مكسب اقتصادي كبير للمملكة وبكين

صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ مساءً
صفقات أرامكو والصين تثبت أن المستقبل الاقتصادي في الشرق الأوسط
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

وافقت شركة أرامكو على الاستحواذ على 10% من شركة تكرير نفط صينية مقابل 3.6 مليار دولار، في صفقات تهدف إلى تعزيز العلاقة بين أكبر شركة نفط في الشرق الأوسط وأكبر أسواقها في الخارج بالصين.

شراكة صينية سعودية

يأتي الاستثمار بعد يوم من إعلان أرامكو عن مشروع مشترك مع شركتين صينيتين أخريين لبناء مصفاة جديدة تنتج 300 ألف برميل في اليوم ومجمع للبتروكيماويات في شمال شرق الصين.

وأفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، بأن الصفقات المجمعة بزيادة عقود إمداد أرامكو مع الصين بما يصل إلى 690 ألف برميل في اليوم لمواجهة الضغوط من ارتفاع شحنات النفط الخام المخفض أسعاره من روسيا. وعرضت روسيا صفقات بأسعار مخفضة لزيادة صادرات النفط إلى دول من بينها الصين والهند بعد العقوبات الغربية التي أعقبت الحرب في أوكرانيا العام الماضي مما منع وصول النفط الروسي إلى الأسواق الأوروبية.

شراكة طويلة الأجل

ونوهت الصحيفة البريطانية إلى إعلان أرامكو، خلال الشهر الجاري، عن تحقيق أرباح قياسية تبلغ 161 مليار دولار لعام 2022 ، وقال حينها الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين ناصر لصحيفة فايننشيال تايمز: إن عقود الشراكة طويلة الأجل مع المشترين الصينيين كانت أساسية لقدرتها على الاحتفاظ بحصتها في السوق.

وقال محمد القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكرير والبتروكيماويات في أرامكو، إن الاستثمار في رونغ شنغ أظهر التزام الشركة طويل الأمد تجاه الصين وإيمانها بأساسيات قطاع البتروكيماويات الصيني.

وأضاف في بيان الاثنين الماضي “أن أرامكو تتعهد أيضًا بتأمين إمدادات موثوقة من الخام الأساسي لواحدة من أهم مصافي التكرير في الصين”.

بلومبرغ: أرامكو تدرس الاستثمار بمنشآت الغاز المسال خارج السعودية

تفاصيل الصفقة

وأفادت وكالة “بلومبرج”، بأن أرامكو ستورد 480 ألف برميل من النفط الخام يوميًا إلى مصفاة “رونغ شنغ” للبتروكيماويات في مقاطعة تشجيانغ الشرقية على مدى 20 عامًا، وفقًا لبيان صادر عن الشركة الصينية. وذكر البيان أن أرامكو ستقدم ائتمانًا قدره 800 مليون دولار لشركة “Rongsheng” للشراء. وستستحوذ شركة أرامكو أوفرسيز، وهي شركة تابعة لأرامكو، على الأسهم.

وتمتلك “Rongsheng” نسبة 51% من الأسهم في شركة تشجيانغ للبترول والكيماويات، والتي بدورها تمتلك وتدير أكبر مجمع متكامل للتكرير والكيماويات في الصين، مع القدرة على معالجة 800000 برميل يوميًا من النفط الخام وإنتاج 4.2 مليون طن متري من الإيثيلين في السنة.

أهمية السوق الصيني

وقالت هيليما كروفت، رئيسة أبحاث السلع في RBC Capital Markets في تصريحات للصحيفة البريطانية، إن الصفقات أظهرت أهمية السوق الصينية وأضافت: “هذا تأكيد إضافي على أن المستقبل الاقتصادي يكمن في الشرق وأن الرياض ستتطلع إلى تجنب الانجرار إلى نزاع واشنطن وبكين”.

من جهتها قالت صحيفة “جنوب الصين الصباحية” south china morning post: يبدو أن الصين والمملكة تبنيان علاقة أكثر جدوى عبر صفقة الـ 10 مليارات دولار مؤخرًا لمجمع تكرير جديد باعتبارها اتفاق بين أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مصدر للنفط في العالم، إذ ستساعد الصفقة بكين على تعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل، وستعزز لـ الرياض بيع 700 ألف برميل يوميًا، وتُعد الصفقة مكسب قيمًا للبلدين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف...

الرياضة
بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال...

السعودية اليوم
التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته !
غرائب

رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة...

غرائب
جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
السعودية اليوم

جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف...

السعودية اليوم
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
السعودية اليوم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل...

السعودية اليوم
أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه
غرائب

أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6...

غرائب
رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن
العالم

رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو...

العالم