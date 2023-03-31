صلاة عيد الفطر بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة بجميع المصليات والجوامع

شؤون الحرمين تفعل برنامج رفق للتعامل برقي مع المعتمرين غرق عائلتين أثناء محاولتهما التسلل من كندا لأمريكا موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول والقنوات الناقلة 1.8 مليون ريال تبرعات المسافرين على طيران ناس استفاد منها 1140 طفلًا وطفلة سند محمد بن سلمان يدعم مبادرة العيش باستقلالية لمساندة كبار السن وذوي الإعاقات سقوط جرحى في خروج قطارين عن مسارهما بسويسرا 4 مباريات غدًا في دوري أبطال إفريقيا 220 وجبة سحور للعاملين في الميدان والمحتاجين بالمخواة وظائف شاغرة في مجموعة Serco وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
وجه الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الجمعة، كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ في جميع مصليات الأعياد، وكذلك في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.
جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم نص على التوكيد على فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بأهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات الأعياد والجوامع وتهيئتها بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان.
كما تضمن التعميم تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة.
ويأتي التعميم تحقيقًا لرسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها وتوفير كل ما تحتاجه من خدمات وصيانة ونظافة كي يؤدي المصلون فيها صلاتهم بكل خشوع وطمأنينة تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة.