Icon

شؤون الحرمين تفعل برنامج رفق للتعامل برقي مع المعتمرين Icon غرق عائلتين أثناء محاولتهما التسلل من كندا لأمريكا Icon موعد مباراة مان سيتي ضد ليفربول والقنوات الناقلة Icon 1.8 مليون ريال تبرعات المسافرين على طيران ناس استفاد منها 1140 طفلًا وطفلة Icon سند محمد بن سلمان يدعم مبادرة العيش باستقلالية لمساندة كبار السن وذوي الإعاقات Icon سقوط جرحى في خروج قطارين عن مسارهما بسويسرا Icon 4 مباريات غدًا في دوري أبطال إفريقيا Icon 220 وجبة سحور للعاملين في الميدان والمحتاجين بالمخواة Icon وظائف شاغرة في مجموعة Serco Icon وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد

صلاة عيد الفطر بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة بجميع المصليات والجوامع

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
صلاة عيد الفطر بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة بجميع المصليات والجوامع
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

​وجه الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الجمعة، كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ في جميع مصليات الأعياد، وكذلك في جميع الجوامع عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.

تحديد وقت الإقامة

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم نص على التوكيد على فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بأهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات الأعياد والجوامع وتهيئتها بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان.

كما تضمن التعميم تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة.

توفير كافة الخدمات

ويأتي التعميم تحقيقًا لرسالة الوزارة في خدمة بيوت الله والعناية بها وتوفير كل ما تحتاجه من خدمات وصيانة ونظافة كي يؤدي المصلون فيها صلاتهم بكل خشوع وطمأنينة تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زعقان يحتفل بتخرج ابنه من كلية الملك عبدالعزيز الحربية
المجتمع

زعقان يحتفل بتخرج ابنه من كلية الملك...

المجتمع
تمثيل المرأة السعودية في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة ارتفع إلى 39%
السعودية اليوم

تمثيل المرأة السعودية في المناصب الإدارية العليا...

السعودية اليوم
أمير الرياض يستمع لشرح عن مشاريع مدن وخططها المستقبلية
السعودية اليوم

أمير الرياض يستمع لشرح عن مشاريع مدن...

السعودية اليوم
موعد مباراة الريال ضد إسبانيول والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الريال ضد إسبانيول والقنوات الناقلة

الرياضة
أمطار غزيرة وأتربة مثارة على شرورة حتى صباح الغد
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وأتربة مثارة على شرورة حتى...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 9...

السعودية اليوم
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا
العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا

العالم
كارلوس جونيور الأكثر تسجيلًا للأهداف من داخل منطقة الجزاء
الرياضة

كارلوس جونيور الأكثر تسجيلًا للأهداف من داخل...

الرياضة