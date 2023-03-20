صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير تحكم المشروع:

المؤهلات والخبرات: شهادة جامعية في الهندسة ، مرغوب فيها إذا كان المتقدم حاصل على تخرج في الهندسة أو إدارة الإنشاءات أو PMP في مجال ذي صلة

خبرة مثبتة في إدارة المشاريع

خبرة مثبتة في مراقبة المشاريع

خبرة مثبتة في التخطيط



التفوق التشغيلي:





المؤهلات والخبرات: مطلوب درجة البكالوريوس في الأعمال / الإدارة أو ما يعادلها.

يفضل درجة الماجستير في الأعمال / الإدارة.

خبرة + 5 سنوات من الخبرة في مجال مماثل.

مع التركيز بشكل خاص على الحكومات أو المنظمات غير الحكومية.

تقديم خدمة إدارة المشروع لرئيس القسم في تتبع المشكلات وترتيبها حسب الأولوية وتصعيدها. التميز في الأعمال:

المؤهلات والخبرات: