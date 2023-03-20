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للعمل في مدينة الرياض

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

 مدير تحكم المشروع:
المؤهلات والخبرات:
  • شهادة جامعية في الهندسة ، مرغوب فيها إذا كان المتقدم حاصل على تخرج في الهندسة أو إدارة الإنشاءات أو PMP في مجال ذي صلة
  • خبرة مثبتة في إدارة المشاريع
  • خبرة مثبتة في مراقبة المشاريع
  • خبرة مثبتة في التخطيط

التفوق التشغيلي:

المؤهلات والخبرات:

  • مطلوب درجة البكالوريوس في الأعمال / الإدارة أو ما يعادلها.
  •  يفضل درجة الماجستير في الأعمال / الإدارة.
  • خبرة + 5 سنوات من الخبرة في مجال مماثل.
  •  مع التركيز بشكل خاص على الحكومات أو المنظمات غير الحكومية.
  • تقديم خدمة إدارة المشروع لرئيس القسم في تتبع المشكلات وترتيبها حسب الأولوية وتصعيدها.

التميز في الأعمال:

المؤهلات والخبرات:
  • شهادة جامعية في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.خبرة +10 سنوات من الخبرة في مجال مشابه. مع التركيز بشكل خاص على الحكومات أو المنظمات غير الحكومية.

رئيس وحدة الاتصالات:

المؤهلات والخبرات:
  • مطلوب درجة البكالوريوس في الأعمال / الإدارة أو ما يعادلها.
  •  يفضل درجة الماجستير في الأعمال / الإدارة.
  • خبرة + 6 سنوات من الخبرة في مجال مماثل.
  • مع التركيز بشكل خاص على الحكومات أو المنظمات غير الحكومية.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة الصندوق أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مارس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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