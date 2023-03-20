صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
التميز في الأعمال:
رئيس وحدة الاتصالات:
أوضحت إدارة الصندوق أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).