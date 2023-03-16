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يستهدف دعم المواهب الشابة حديثي التخرج

صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في برنامج علو السياحة 2023 للجنسين

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في برنامج علو السياحة 2023 للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق التنمية السياحي عبر موقع الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم (رجال / نساء) في (برنامج علو السياحة 2023) والذي تم  تصميمه لكونه برنامجاً تدريبياً على رأس العمل، وصُمم لدعم المواهب الشابة لحديثي التخرج، وبناء قدراتهم من خلال مهام متنوعة ومسارات مختلفة لبرامج تطوير وتدريب تواكب التطورات المتسارعة في سوق السياحة المحلية والعالمية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج علو السياحة 2023.

 

هدف البرنامج:

– يهدف عُلُوّ السياحة إلى استقطاب حديثي التخرج من الجامعات حول العالم والمتخصصون بتخصصات تعليمية محددة، تتناسب مع خطط الصندوق ومتطلباته لصناعة بيئة سياحية جاذبة لتثري تجربة السائح في المملكة.

شروط الالتحاق:

– المعدل الدراسي جيد جداً فأعلى.
– أن تكون درجة اختبار الآيلتس 5 فأعلى.
– ألا يكون قد مضى على تاريخ التخرج أكثر من عام.
– ألا يزيد عمر المتقدم عن 26 للبكالوريوس، و29 للماجستير.
– اجتياز جميع المقابلات الشخصية والاختبارات المقدمة من الصندوق.

– أن يكون التخصص الجامعي من التخصصات المُستهدفة للبرنامج:

– إدارة الأعمال- الهندسة- التطوير السياحي – المالية والمحاسبة- القانون- تقنية المعلومات.

موعد التقديم:

 

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/10/09هـ الموافق 2023/04/29م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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