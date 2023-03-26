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صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ مساءً
صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • متخصص في استمرارية الأعمال.

المؤهلات والخبرات:

  • درجة بكالوريوس في التمويل والبنوك والتأمين و المالية والإدارة والتنظيم أو ما يعادلها في تخصص ذي صلة بمهام الوظيفة.
  • الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).

المهام والمسؤوليات:

  •  دراسة وتحليل وتحديد العوامل المؤثرة في تقديم الخدمات في الصندوق وتنفيذ عملياتها الأساسية واستمرار أعمالها واستخلاص النتائج.
  •  الإشراف على تنفيذ خطط وإجراءات الطوارئ وتحسينها، وتقديم الدعم لوحدات الأعمال والإجابة على الأسئلة.
  •  التنسيق مع أصحاب المصلحة، وإسناد المسؤوليات في وحدات الأعمال، والتواصل مع السلطات.
  •  تخطيط اختبارات خطط الطوارئ، وتنفيذها واستخلاص النتائج منها، وتقييم أداء استمرارية الأعمال بعد حدوث عراقيل وانقطاعات حقيقية في العمل، والتحقيق في حالات العجز وإعداد التقارير، وتحديث الإجراءات والخطط.
  • نشر الخطط والإجراءات في الصندوق، وتدريب الموظفين المسؤولين عن استمرارية الأعمال ودعمهم، ومراقبة أدائهم.

طريقة التقديم:

أوضح الصندوق، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 26 مارس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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