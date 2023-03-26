صندوق التنمية العقارية يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن صندوق التنمية العقارية – REDF، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

متخصص في استمرارية الأعمال.

المؤهلات والخبرات:

درجة بكالوريوس في التمويل والبنوك والتأمين و المالية والإدارة والتنظيم أو ما يعادلها في تخصص ذي صلة بمهام الوظيفة.

الحد الأدنى للخبرات المطلوبة 4 سنوات في مجال ذو صلة (تحسب سنتان لدرجة الماجستير وثلاث سنوات لدرجة الدكتوراه).

المهام والمسؤوليات:

دراسة وتحليل وتحديد العوامل المؤثرة في تقديم الخدمات في الصندوق وتنفيذ عملياتها الأساسية واستمرار أعمالها واستخلاص النتائج.

الإشراف على تنفيذ خطط وإجراءات الطوارئ وتحسينها، وتقديم الدعم لوحدات الأعمال والإجابة على الأسئلة.

التنسيق مع أصحاب المصلحة، وإسناد المسؤوليات في وحدات الأعمال، والتواصل مع السلطات.

تخطيط اختبارات خطط الطوارئ، وتنفيذها واستخلاص النتائج منها، وتقييم أداء استمرارية الأعمال بعد حدوث عراقيل وانقطاعات حقيقية في العمل، والتحقيق في حالات العجز وإعداد التقارير، وتحديث الإجراءات والخطط.

نشر الخطط والإجراءات في الصندوق، وتدريب الموظفين المسؤولين عن استمرارية الأعمال ودعمهم، ومراقبة أدائهم.