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بعد غيابه عن مئذنته في مطلع رمضان

صوت مآذن لندن يطل على سكانها من عطر الكلام

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
صوت مآذن لندن يطل على سكانها من عطر الكلام
المواطن - فريق التحرير

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بعد أن غاب عن مئذنته في مطلع شهر رمضان الجاري، أطل محمد حافظ الرحمن اليوم على رواد أكبر مساجد العاصمة البريطانية “مسجد شرق لندن”، عبر نافذة برنامج عطر الكلام، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه التي أتاحت للمواهب الصوتية المميزة في التلاوة والأذان المشاركة بأكبر مسابقة للقرآن والأذان على مستوى العالم.

تفرد مسجد لندن

ويتفرد مسجد شرق لندن الذي ارتبط بصوت حافظ الرحمن من بين بقية مساجد العاصمة في إعلانه صوت الأذان عبر مكبرات الصوت الخارجية، وهو أحد أكبر المساجد على مستوى قارة أوروبا، وأكثرها استقطابا للمصلين في رمضان.

وكان حافظ الرحمن الذي يجمع بين الأذان وتعليم القرآن قد تنافس في حلقة اليوم من عطر الكلام مع المؤذن المصري محمد طارق الذي اكتشف موهبته بالترحال بين فرنسا وجنوب أفريقيا، وموريشوس، وإندونيسيا ونيجيريا؛ وأصبح مؤذنا شهيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنه خسر التنافس أمام البريطاني الذي حصد النصيب الأعلى من أصوات لجنة التحكيم.

فوز موهبة إثيوبية

وفي فئة التلاوة من حلقة اليوم، تمكن الإثيوبي محمد نور إبراهيم الذي حفظ القرآن في سن مبكرة، وآمن بجدوى تكراره من المرور إلى المرحلة التالية على حساب منافسه الليبي حمزة المصراتي الذي حفظ القرآن في صغره، ومارس تعليمه في بقية حياته.

ويهدف برنامج عطر الكلام لإظهار المواهب والإمكانات الصوتية للقراء والمؤذنين، باستخدام أفضل الأداءات المعتمدة على استخدام قوانين النغم، والأحاسيس التي تسهم في إيصال الشعور والحالة التي يريدها القراء إلى مستمعي البرنامج الذي يبث يوميًا على شاشة mbc، ومنصة شاهد الرقمية.

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