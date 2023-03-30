Icon

مختار الغوث يروي تاريخ نشأة اللغة العربية الفصحى بعد جدل رسالة الإمام Icon ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل Icon القبض على شخص لصدمه مركبات عمدًا وإطلاق النار في الهواء بالرياض Icon موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة Icon النائب العام يأمر بالقبض على قائد مركبة صدم آخرين عمدًا وأطلق أعيرة نارية في الرياض Icon مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدت عقولها بسببه Icon سماع دوي انفجار في محيط دمشق Icon لقطات لفرحة الصائمات في كازاخستان بهدية الملك سلمان في رمضان Icon زلزال بقوة 6.3 يضرب سواحل تشيلي Icon الأمراض تهدد شمال شرق لبنان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
فوقها دماء على سلم حديدي

صورة غريبة لكفن خلف ميكروباص تثير جدلًا كبيرًا بمصر

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٧ صباحاً
صورة غريبة لكفن خلف ميكروباص تثير جدلًا كبيرًا بمصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثار شاب حالة من الجدل والفزع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” برصده صورة غريبة لكفن في ظهر ميكروباص أبيض اللون.

كفن أبيض

وبحسب الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تكفين ما يبدو ظاهريًّا أنه طفل أو مجرد دمية مغطاة بالكامل بالكفن الأبيض ومن فوقها دماء على سلم حديدي بظهر الميكروباص.

وفي سياق منفصل، لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، أمس الأربعاء، في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بميكروباص بطريق الزقازيق بلبيس في محافظة الشرقية المصرية.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس بوفاة 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة نقل ثقيل بميكروباص ركاب، على طريق الزقازيق بلبيس أمام مدخل مزلقان قرية أولاد سيف.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

مباراتان غدًا في ربع نهائي كأس الملك

الرياضة
هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين بمسابقة المقالة الإبداعية
السعودية اليوم

هيئة فنون العمارة والتصميم تعلن أسماء الفائزين...

السعودية اليوم
ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%
السوق

ارتفاع أرباح شركة المنجم بنسبة 74.7%

السوق
ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل
تكنولوجيا

ميزات جديدة وعملية لخرائط جوجل

تكنولوجيا
ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات
السوق

ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 8...

السعودية اليوم
جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا يزال الفريق يُعاني
الرياضة

جماهير النصر : غاب الحكم المحلي ولا...

الرياضة
البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل القرى السياحية بالعالم
السعودية اليوم

البلدة القديمة بالعلا تميز معماري لمصاف أفضل...

السعودية اليوم