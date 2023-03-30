صورة غريبة لكفن خلف ميكروباص تثير جدلًا كبيرًا بمصر

أثار شاب حالة من الجدل والفزع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” برصده صورة غريبة لكفن في ظهر ميكروباص أبيض اللون.

كفن أبيض

وبحسب الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تكفين ما يبدو ظاهريًّا أنه طفل أو مجرد دمية مغطاة بالكامل بالكفن الأبيض ومن فوقها دماء على سلم حديدي بظهر الميكروباص.

وفي سياق منفصل، لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون، أمس الأربعاء، في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بميكروباص بطريق الزقازيق بلبيس في محافظة الشرقية المصرية.

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس بوفاة 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة نقل ثقيل بميكروباص ركاب، على طريق الزقازيق بلبيس أمام مدخل مزلقان قرية أولاد سيف.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.