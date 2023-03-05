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سيدير مباراة الفريقين الخميس المقبل بدوري روشن

صورة قديمة لـ حكم مباراة الاتحاد والنصر مع رونالدو تثير قلق الاتحاديين

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
صورة قديمة لـ حكم مباراة الاتحاد والنصر مع رونالدو تثير قلق الاتحاديين
المواطن - فريق التحرير

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حرص الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على التعليق على أنباء اختيار الحكم الإسباني ماثيو لاهوز حكمًا لـ مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، يوم الخميس المقبل.

ونشر جستنيه المعروف بانتمائه لنادي الاتحاد صورة قديمة لـ لاهوز وهو يبتسم ويحتضن كريستيانو رونالدو حينما كان الأخير لاعبًا لـ ريال مدريد الإسباني، في صورة أثارت قلق الاتحاديين كون رونالدو حاليًا لاعبًا في صفوف النصر.

وعلق جستنيه على الصورة قائلًا: ” أكثر من كده مفيش، إن صدقت الأخبار، فإن اللجنة تصادق بذلك على أنها هي ودائرة الحكام لا تقفان على مسافة واحدة من الجميع، ومع جميع الأندية، وأنها بهذا الاختيار، تعمل لمصلحة ناد واحد وتسعى لاستفزاز النادي المنافس وجماهيره”.

حكم مباراة الاتحاد والنصر

وأشارت تقارير، اليوم الأحد، إلى أن الحكم الإسباني الدولي ماتيو لاهوز، سيقود مباراة الاتحاد والنصر، وذلك نظرًا لخبراته، حيث إنه يحكم دولياً منذ 2011، وقاد 3 مواجهات في كأس العالم 2022.

ماثيو لاهوز ورونالدو

وجاء قرار الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي، نظرًا لأهمية المباراة وقوتها، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

ويُعد ماثيو لاهوز واحدًا من أكثر الحكام إثارة للجدل، وتعرض لانتقادات كبيرة بعد مواجهة هولندا والأرجنتين بمونديال 2022 من جانب النجم ليونيل ميسي.

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