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بعد أن ألمح لتعاقد أزرق الرياض مع اللاعب الأرجنتيني دون وجود شيء رسمي

صورة ليونيل ميسي تتسبب في فسخ الهلال لعقده مع أحد الرعاة

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
صورة ليونيل ميسي تتسبب في فسخ الهلال لعقده مع أحد الرعاة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن نادي الهلال اتخذ قرارًا بفسخ عقد رعايته مع أحد الرعاة، وذلك بعد نشره صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ألمحت إلى اقترابه من الانتقال إلى الهلال.

وكشف الإعلامي الرياضي معن القويعي المقرب من نادي الهلال كواليس فسخ العقد قائلًا: “خطوة رائعة ومهمة من إدارة الهلال بقيادة سعادة الرئيس فهد بن نافل ومن إدارة شركة الهلال الاستثمارية بقيادة الرئيس سلطان آل الشيخ في فسخها لعقد أحد الرعاة”.

وأضاف: “جمهور الهلال خط أحمر واللعب على وتر الرتويت وبث إشاعات لا تنطلي على كيان بحجم الهلال”.

تغريدة عن ليونيل ميسي أثارت الجدل

وانتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية تُفيد بحصول الهلال على توقيع ميسي، خاصة بعدما نشر تطبيق المطار، الشريك الرسمي للنادي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، وقال: “حيا الله ولدنا.. جهزوا البشوت”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @PSG_arab

وأرفق حساب التطبيق الرسمي مع التغريدة، صورة لظل لـ ليونيل ميسي بالرقم 10، رافعًا يديه إلى السماء، بطريقة احتفاله الشهيرة بالأهداف، وسط تفاعل كبير من الجماهير التي اعتبرتها إشارة لتوقيعه.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مقطع فيديو لـ نايف هزازي نجم نادي الاتحاد والشباب السابق، وهو يبارك لـ سلمان الفرج قائد نادي الهلال على تعاقد أزرق الرياض مع ليونيل ميسي.

وقال نايف هزازي في مقطع الفيديو المتداول: “مبروك عليكم التعاقد مع ميسي، خذها مني”.

ورد سلمان الفرج قائلًا: “هذه جديدة لا أعرف عنها شيء”.

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