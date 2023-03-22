صورة وتعليق.. آمنون مطمئنون في الحرم المكي بأولى ليالي رمضان

أدى المصلون، اليوم الأربعاء صلاة العشاء وأول صلاة تراويح في شهر رمضان المبارك ‎في المسجد الحرام آمنين مطمئنين.

وبينت لقطات أداء صلاة العشاء والتراويح الليلة في أجواء إيمانية وروحانية خاشعة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.