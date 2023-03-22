صورة وتعليق.. آمنون مطمئنون في الحرم المكي بأولى ليالي رمضان

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أدى المصلون، اليوم الأربعاء صلاة العشاء وأول صلاة تراويح في شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام آمنين مطمئنين.
وبينت لقطات أداء صلاة العشاء والتراويح الليلة في أجواء إيمانية وروحانية خاشعة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.