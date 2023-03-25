صور مزيفة لاعتقال ترامب تجتاح مواقع التواصل

انتشرت صور مفبركة للحظة اعتقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تمت فبركتها عن طريق الذكاء الاصطناعي، مما كشف خبايا قد تنعكس سلبًا على المشهد السياسي.

رغبة ترامب

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ولا زال محباً للأضواء أثناءَ فترة حكمه وما بعدها. وسعيه وراء الإثارة دفعه لاستغلال موضوع محاكمته بقضايا جنائية بإعلان أمنيته المثول أمام المحكمة مكبلاً.

حتى اللحظة لم تلب محكمة مانهاتن أمنيته تلك. لكن الذكاء الاصطناعي كان أسرع استجابة. مع ما اجتاح مواقع الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي حول قضية اعتقال ترمب، تناقل رواد مواقع التواصل صورًا جرى تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهر عملية اعتقال المنافس المحتمل للرئيس الحالي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية القادمة.

فبركة الصور

رغم عدم وجود إخلاء مسؤولية ينص على أن الصورة المفبركة لاعتقال ترامب، قد جرى إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، لكن عدة مؤشرات تضمنتها الصور أكدت عدم مصداقيتها.

بدءاً من الموقع الذي عمل على تصميم تلك الصور وهو معمل ميدجورني Midjourney، المتخصص بأبحاث برامج الذكاءِ الاصطناعي. لكنه يعاني من عيوب تقنية بسيطة في تصاميمه غير أنها حاسمة إن تمت بالفعل ملاحظتها. على سبيل المثال يد ترامب غير المكتملة.

تداول واسع للصور

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي الصور على نطاق واسع، لمجرد التشويق لتخيلِ المشهد الواقعي، وما قد ينجم عن حادثة بهذه الضخامة وهي سابقة اعتقال رئيس سابق للولايات المتحدة.

صور نقلت اللغط الذي قد يُصاحب عملية اعتقال ترامب. سقوط للرئيس. مقاومة. ورد فعل كبير على هذه الأنباء. فبمجرد نشر الصور تمت إعادة مشاركتها على مواقع التواصلِ أكثر من 5 ملايين مرة.

من جهته حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من “موت ودمار” محتملين إن وُجهت إليه اتهامات جنائية، وذلك بعد ساعات من تأكيد مدعي نيويورك، الذين يحققون في دفعه أموالًا لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز نظير الصمت، أنهم لن يخضعوا للتهديد.

سيُعتقل بعد ثلاثة أيام

وكان منشور ترامب أمس الجمعة عبر الموقع الإعلامي (تروث سوشال) المملوك له أحدث منشور في سلسلة من الهجمات اللفظية على المدعين في مانهاتن منذ يوم السبت حينما توقع ترامب مخطئًا أنه سيُعتقل بعد ثلاثة أيام.

ويزعم ترامب أن هزيمته في 2020 هي نتيجة احتيال، وهو زعم ألهم أنصاره لشن هجوم مميت يوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة فاشلة لمنع الكونجرس من المصادقة على انتخاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي تجاوز الجمهوري ترامب بأكثر من سبعة ملايين صوت، وفقًا لسكاي نيوز عربية.