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خرج في رحلة ثم اختفى بظروف غامضة

صيادون يعثرون على جثة رجل داخل سمكة بالأرجنتين

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ مساءً
صيادون يعثرون على جثة رجل داخل سمكة بالأرجنتين
المواطن - فريق التحرير

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عثر اثنان من الصيادين على بقايا جثة رجل أرجنتيني، يبلغ من العمر 23 عامًا، داخل سمكة قرش اصطدوها بالقرب من المكان الذي عثر فيه على سيارته.

خرج في رحلة

وكان دييجو باريا، زوج وأب لـ 3 أطفال، خرج في رحلة على سيارته المعدة للتضاريس الوعرة في مقاطعته بالأرجنتين، ثم اختفى في 18 فبراير الماضي بمقاطعة تشوبوت الجنوبية بالأرجنتين، في ظروف غامضة.

وتعرفت العائلة على بقايا جثة الزوج من خلال وشم على زراعه، مع عدم عثورهم على أي آثار لجثته على السيارة، التي اكتشفها فريق متخصص في 20 فبراير الماضي، وفقًا لصحيفة الديلي ميل.

وأفاد أحد الصيادين في مقطع صوتي من محادثة حصلت عليها صحيفة “دياريو جورنادا الأرجنتينية: لم أكن محظوظًا عندما فتحت بطن القرش ووجدت ساعدًا به وشم وردي وأخضر وأحمل يحمل اسم ”Josefina” تعرفت عليه عائلته.

 

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