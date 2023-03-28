صياد يعتني بـ 300 غزال استعدادًا لإطلاقها في لبنان

أعاد الصياد اللبناني فؤاد نصيف بعض مظاهر الحياة البرية إلى أرض مساحتها مليون متر مربع، في محمية ببلدة عانا في البقاع الغربي بلبنان، حيث يعتني حاليًّا بنحو 300 غزال.

توطين الغزلان

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، بدأ مشروع نصيف، وهو أصلًا صياد يبلغ حاليًّا من العمر 64 عامًا، في عام 2000، عندما أحضر الغزلان إلى لبنان من الخارج لإعادة توطين الأنواع غير الموجودة في البلاد.

ويأمل نصيف أن يتمكن في يوم من الأيام من إطلاق بعض هذه الحيوانات في الطبيعة في جميع أنحاء لبنان.

وتتجول الغزلان من ستة أنواع مختلفة في محمية نصيف، حيث يطعمها العمال ما يقرب من نصف طن من الذرة يوميًّا. وعندما تسمع الغزلان بوق الشاحنة، تتجمع وتسير خلفها وتتناول وجبتها.