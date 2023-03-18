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من خلال فريق سعودي مختص

صيانة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لدخول رمضان

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
صيانة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لدخول رمضان
المواطن - فريق التحرير

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قامت وكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ممثلة بالإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، بصيانة كسوة الكعبة المشرفة وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلة.

وقال وكيل مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد الحازمي، إنه وفقًا للخطة التشغيلية والفنية للوكالة يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي مختص تصل خبرات بعضهم إلى ٢٩ عامًا، حيث إن الفريق المعني بالمهمة يقوم بتفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة والحلقات المثبتة له والعمل على إصلاح الملاحظات بشكل فوري في حال وجودها.

أعلى معايير الدقة

وأفاد بأن فريق العمل من المختصين والفنيين يحرصون على تنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة، وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك، كما أن أعضاء الفريق يعملون وفق أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي.

وأكد الحازمي أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة، بدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، للعناية والاهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما عامة، وبالكعبة المشرفة خاصة على مدى عقود عديدة.

أعمال دورية

وأوضح مدير الإدارة العامة لصيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد الجابري، أن هذا العمل يأتي من ضمن الأعمال الدورية القائم عليها وحدة العناية بكسوة الكعبة المشرفة، حيث إن تلك الاعمال تتلخص في تركيب قماش بارتفاع ثلاثة أمتار من جميع الجوانب للكعبة المشرفة بالإضافة إلى شد ووزن ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته من الأطراف وكذلك أعمال تنظيف كسوة الكعبة المشرفة من جميع الاتجاهات، مضيفًا أنه سيتم تغيير كينارات الحجر الاسود والركن اليماني.

ولفت إلى أن تلك الأعمال تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة مستمرة من مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية المهندس سلطان بن عاطي القرشي.

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