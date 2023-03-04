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العقوبة قد لا تسقط من عليه

صيني اختبأ في كهف 14 عامًا بسبب سرقة 4 دولارات

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٩ مساءً
صيني اختبأ في كهف 14 عامًا بسبب سرقة 4 دولارات
المواطن- فريق التحرير

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ظل رجل صيني حبيسًا في سجن من اختياره لمدة 14 عامًا بسبب سرقة 4 دولارات، ففي عام 2009 أقدم على تنفيذ عملية سطو على محطة وقود حصل من خلالها على 156 يوانًا (22.50 دولار).

وكان ليو موفو قد سطا على محطة وقود في مدينة إنشي بمقاطعة هوبي الصينية، بمشاركة صهره وشخص آخر وحصلوا على مبلغ 156 يوانًا (22.50 دولار) أنفقوا جزءًا منها على الطعام والألعاب النارية، وحصل كل منهم على 32 يوانًا فقط (4.6 دولار).

القبض على شركاء الجريمة

لم يمض وقت طويل قبل أن يتم القبض على شريكي ليو، وهنا أدرك أنها مسألة وقت فقط حتى يأتي دوره؛ لذلك قرر الاختباء في مغار جبلية بدلًا من المخاطرة بالسجن.

وبينما كانت الشرطة تفتش منزله وتستجوب عائلته كان اللص الهارب يمضي أيامًا مختبئًا في الغابة، واستقر في النهاية في كهف كارست.

صيني اختبأ في كهف 14 عاماً بسبب سرقة 4 دولارات

ودفعه البحث عن الطعام إلى المخاطرة بالدخول إلى قريته من حين لآخر لسرقة أشياء مثل البطاطس واللحوم، ورؤية والديه لبضع دقائق، وكان يحرص على عدم العودة إلى المنزل إلا في المهرجانات الكبيرة، حيث يتواجد معظم الناس في الساحة الرئيسية.

وعلى الرغم من محاولة زوجته ووالديه مرارًا وتكرارًا إقناعه بالاستسلام، فإن ليو رفض دائمًا، لكنه أدرك أخيرًا أنه عزل نفسه طويلًا عن الأشخاص الذين يحبهم، فلم يحضر جنازة والده وعرس ابنه ولم ير حفيده قط، فقرر أخيرًا تسليم نفسه.

وقال ليو: عمري أكثر من 50 عامًا، وزوجتي ليست بصحة جيدة، ولدي حفيد جميل، أريد أن أعيش حياة طبيعية!

العقوبة قد لا تسقط

وقاد ليو موفو رجال الشرطة إلى الكهف الصغير الذي كان قد أقام فيه على مدار الـ 14 عامًا، على بعد حوالي 10 كيلومترات من أقرب مكان مأهول بالبشر، مع ذلك، فقد أكد أنه كلما سمع أصواتًا مريبة، كان يترك مغارته ويختبئ في أعماق الغابة.

وعلى الرغم من قلة الأموال التي حصل عليها فإنه يواجه عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات في السجن، لأن السطو يعد جريمة جنائية خطيرة للغاية.

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