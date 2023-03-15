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احتضن الأب بشغف وحرقة

ضابط يجهش بالبكاء مع والده بعد التخرج من الكلية الحربية

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٥ مساءً
ضابط يجهش بالبكاء مع والده بعد التخرج من الكلية الحربية
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، فرحة ضابط مع والده بعد حفل التخرج من كلية الملك عبدالعزيز الحربية الذي أقيم أمس الثلاثاء.

وأظهر الفيديو، الضابط وهو يركض إلى والده ويحتضنه بحرقة ويبكي في حضنه من شدة الفرحة والسعادة بالتخرج.

حفل تخرج الدفعة 81

ورعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، امس الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة (81) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وذلك في مقر الكلية بالعيينة.

وجرى خلال الحفل العرض العسكري، وتسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّم سموه الطلبة المتفوقين، وقلد الخريجون بعضهم البعض رتبهم العسكرية.

بعد ذلك، التُقطت الصور التذكارية مع الخريجين، واختُتم الحفل بالسلام الملكي.

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