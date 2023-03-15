ضابط يجهش بالبكاء مع والده بعد التخرج من الكلية الحربية تركي العواد: علي البليهي يحتاج للنضج وتفكيره خارج الملعب لا يُفيده لقطات لجريان وادي حنيفة في شعيب الحيسية منافسة قوية على صدارة دوري يلو خايمي بابون: محمد صلاح يحلم باللعب لريال مدريد إغلاق الطرق المتجهة إلى حلبة كورنيش جدة لقطات لهطول الأمطار والبرد على حي العليا بالرياض الهلاليون: كأس العالم للأندية موقعنا الطبيعي وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر كريم بنزيما يقترب من تجديد عقده مع الريال
وثق مقطع فيديو متداول، فرحة ضابط مع والده بعد حفل التخرج من كلية الملك عبدالعزيز الحربية الذي أقيم أمس الثلاثاء.
شاهد.. فرحة ضابط مع والده بعد التخرج من كلية الملك عبدالعزيز الحربية#السعودية pic.twitter.com/kMI49E9xht
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 15, 2023
وأظهر الفيديو، الضابط وهو يركض إلى والده ويحتضنه بحرقة ويبكي في حضنه من شدة الفرحة والسعادة بالتخرج.
ورعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، امس الثلاثاء، حفل تخريج الدفعة (81) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وذلك في مقر الكلية بالعيينة.
وجرى خلال الحفل العرض العسكري، وتسليم راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّم سموه الطلبة المتفوقين، وقلد الخريجون بعضهم البعض رتبهم العسكرية.
بعد ذلك، التُقطت الصور التذكارية مع الخريجين، واختُتم الحفل بالسلام الملكي.