ضباب كثيف يعانق سماء الباحة أثناء بث مباشر

وثق مقطع فيديو ضباباً كثيفاً يعانق سماء الباحة صباح اليوم الأحد، أثناء بث مباشر وسط حالة من التقلبات الجوية في المنطقة.

وكانت إدارة تعليم الباحة، قد أعلنت بالأمس تعليق الدراسة نظرا للأحوال والتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة كإجراء احترازي لحماية الطلاب والطالبات والهيئة الإدارية والتعليمية.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.