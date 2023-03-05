ضبط أب قام بتعنيف بناته وضربهن واحتجازهن في الرياض

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باشرت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، حالة تعنيف أب لبناته بعد نشرهن محتوى مرئيًا تضمن طلبهن المساعدة إثر تعرضهن لسوء معاملة بضربهن واحتجازهن.
وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم الوقوف على الحالة واستكمال الجهات الأمنية تقديم الحماية لهن بالتنسيق مع مكتب الحماية الأسرية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.