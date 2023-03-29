ضبط أوغندي لنقله مقيمة ومحاولته رشوة رجل أمن

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الجوف على مقيم من الجنسية الأوغندية لنقله مقيمة متغيبة عن العمل من الجنسية نفسها مختبئة داخل مركبته، ومحاولته رشوة رجل أمن.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.