ضبط إثيوبيين بحوزتهما حشيش مخدر وإمفيتامين وسلاحان

قبضت شرطة محافظة رجال ألمع في منطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهما (688) جرامًا من مادة الحشيش المخدر و(139) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات وسلاحان أبيضان، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.