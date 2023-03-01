ضبط تشكيل عصابي في الدمام نصب واحتال على أفراد وهيئات عبر انتحال اسم شخصية مسؤولة

رصدت رئاسة أمن الدولة نشاطاً عصابياً إجرامياً يمتهن النصب والاحتيال على أفراد وكيانات وهيئات من خلال انتحال اسم شخصية مسؤولة ويطلب المعلومات البنكية للأفراد والكيانات بحجة تقديم مساعدات مالية باستخدام برامج للاتصالات الهاتفية وروابط مزيفة لمواقع إلكترونية حكومية وتجارية والذي استهدف الكثير من المواطنين والمقيمين، ومن خلال المتابعة الأمنية تمكنت الجهة المختصة بالرئاسة يوم الاثنين الموافق 7 / 8 / 1444هـ من ضبط وكر إجرامي يعود لأحد ضعاف النفوس بمدينة الدمام جهز منزله ليكون منطلقاً لهذه العمليات الإجرامية بتوفير شبكة اتصالات تسهل تمرير المكالمات بأرقام محلية.

تحذيرات هامة

ورئاسة أمن الدولة إذ تُعلن عن ذلك فإنها تحذر من الانسياق وراء مثل تلك الاتصالات وتدعو إلى عدم الاستجابة لها وعدم الإدلاء بأي معلومات عن هوياتهم وحساباتهم البنكية، وتؤكد على أهمية إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عمَّا يرد من تلك الاتصالات والرسائل على الهاتف (330330) أو مركز العمليات الميدانية رقم (990) في رئاسة أمن الدولة.