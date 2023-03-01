Icon

3 كويكبات بحجم ناطحات السحاب تتجه نحو الأرض هذا الأسبوع Icon ترقية 2924 فردًا من منسوبي قوات أمن المنشآت بمختلف الرتب Icon جماهير الهلال ردًا على عرض الاتحاد الخرافي: نريد ميسي Icon بدء تطبيق وثيقة النقل الإلكترونية لجميع ناقلي البضائع على الطرق Icon زوجة أب تعذب أطفاله بالحرق والضرب في تونس Icon لحظة سقوط إحدى المعازيم في الماء أثناء تصوير العريس والعروسة Icon موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل Icon قرارات صارمة من تيك توك بشأن المراهقين Icon ضبط تشكيل عصابي في الدمام نصب واحتال على أفراد وهيئات عبر انتحال اسم شخصية مسؤولة Icon جماهير النصر: ماجد عبدالله الأفضل في تاريخ الكرة السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحجة تقديم مساعدات مالية باستخدام برامج مزيفة

ضبط تشكيل عصابي في الدمام نصب واحتال على أفراد وهيئات عبر انتحال اسم شخصية مسؤولة

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
ضبط تشكيل عصابي في الدمام نصب واحتال على أفراد وهيئات عبر انتحال اسم شخصية مسؤولة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رصدت رئاسة أمن الدولة نشاطاً عصابياً إجرامياً يمتهن النصب والاحتيال على أفراد وكيانات وهيئات من خلال انتحال اسم شخصية مسؤولة ويطلب المعلومات البنكية للأفراد والكيانات بحجة تقديم مساعدات مالية باستخدام برامج للاتصالات الهاتفية وروابط مزيفة لمواقع إلكترونية حكومية وتجارية والذي استهدف الكثير من المواطنين والمقيمين، ومن خلال المتابعة الأمنية تمكنت الجهة المختصة بالرئاسة يوم الاثنين الموافق 7 / 8 / 1444هـ من ضبط وكر إجرامي يعود لأحد ضعاف النفوس بمدينة الدمام جهز منزله ليكون منطلقاً لهذه العمليات الإجرامية بتوفير شبكة اتصالات تسهل تمرير المكالمات بأرقام محلية.

تحذيرات هامة

ورئاسة أمن الدولة إذ تُعلن عن ذلك فإنها تحذر من الانسياق وراء مثل تلك الاتصالات وتدعو إلى عدم الاستجابة لها وعدم الإدلاء بأي معلومات عن هوياتهم وحساباتهم البنكية، وتؤكد على أهمية إبلاغ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عمَّا يرد من تلك الاتصالات والرسائل على الهاتف (330330) أو مركز العمليات الميدانية رقم (990) في رئاسة أمن الدولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الإطاحة بعدة جناة أثاروا نعرات قبلية ونقلوا مخالفين
أخبار أمنية

الإطاحة بعدة جناة أثاروا نعرات قبلية ونقلوا...

أخبار أمنية
توقعات طقس اليوم: رياح وغبار مع أمطار
السعودية اليوم

توقعات طقس اليوم: رياح وغبار مع أمطار

السعودية اليوم
موعد مباراة ضمك ضد النصر والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة ضمك ضد النصر والقنوات الناقلة

الرياضة
القبض على شخص دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي بالرياض
أخبار أمنية

القبض على شخص دهس أحد المارة أمام...

أخبار أمنية
وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف

وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية

وظائف
مشرف تربوي: وجود الطالب حضوريًا أفضل في العملية التعليمية
السعودية اليوم

مشرف تربوي: وجود الطالب حضوريًا أفضل في...

السعودية اليوم
النفط يغلق على انخفاض طفيف
السوق

النفط يغلق على انخفاض طفيف

السوق
الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
أخبار رئيسية

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة...

أخبار رئيسية