ضبط حظيرة غير نظامية بداخلها أكثر من ٤٥ وبرًا بريًا

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأحد، رصد حظيرة غير نظامية بداخلها أكثر من ٤٥ وبرًا بريًا، وذلك بعد تفتيشها بمساندة الجهات الأمنية.
وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عبر موقع “تويتر”: “جوّالو محمية الوعول التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يرصدون حظيرة غير نظامية ضُبِط بداخلها أكثر من ٤٥ وبرًا بريًا بعد تفتيشها بمساندة الجهات الأمنية”.
وأشار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إلى أنه تم نقل الكائنات الحية إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.