ضبط شخص خبأ 209 أقراص إمفيتامين المخدرة في الدمام

قبضت دوريات الأمن بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية على مواطن بحوزته 209 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وتفصيلًا، قال حساب الأمن العام في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس: إن دوريات الأمن بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية قبضت على مواطن بحوزته 209 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.

ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.