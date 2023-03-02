ضبط شخص سلب مقيمة في القصيم

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيـم على مقيم؛ لارتكابه حادثة سلب.

تفاصيل الحادث

قال الأمن العام في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم قبضت على مقيم من الجنسية البنجلاديشية؛ لسلبه مقيمة من الجنسية الفلبينية.

ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.