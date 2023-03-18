ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة وحيازة مخدرات

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نجح رجال الأمن في كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/VkpBSjIjlO
— الأمن العام (@security_gov) March 18, 2023
وفي التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو له، إنه تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية الهندية لقيامهم بسرقة كابلات كهربائية من مرفق عام بمنطقة القصيم.
كما تم ضبط مواطن قام بانتحال صفة غير صحيحة وسلب مبالغ مالية باستخدام مركبات بلوحات مسروقة في منطقة مكة المكرمة.
وضبطت شرطة الرياض 5 مقيمين من الجنسية السورية، قاموا بسرقة مركبات واستخدامها في سرقة مبانِ تحت الإنشاء، كما ضبطت بحوزتهم 8 مركبات مسروقة.
وألقت الإدارة العامة لدوريات الأمن القبض على مواطنين بحوزتهما 29 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر و14 جرامًا من مادة الشبو المخدر.
كما تم ضبط مواطن نقل في مركبته 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود، حيث ضبط بحوزتهم مواد مخدرة في مكة المكرمة.
وضبطت شرطة منطقة الرياض 6 أشخاص (3 مواطنين و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية)، حيث قاموا بترويج مواد مخدرة وممنوعات، وخالفوا اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.