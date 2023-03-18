Icon

جزيرة الإعلام في حلبة كورنيش جدة القلب الناطق لسباقات الفورمولا1 Icon المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية Icon انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان Icon زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر Icon مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي Icon الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا Icon ضبط 310 دراجات آلية مخالفة Icon وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة Icon وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية Icon وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
بينهم مقيمون إثيوبيون وسوريون

ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة وحيازة مخدرات

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة وحيازة مخدرات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح رجال الأمن في كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق.

تفاصيل الحوادث

وفي التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو له، إنه تم القبض على 4 مقيمين من الجنسية الهندية لقيامهم بسرقة كابلات كهربائية من مرفق عام بمنطقة القصيم.

كما تم ضبط مواطن قام بانتحال صفة غير صحيحة وسلب مبالغ مالية باستخدام مركبات بلوحات مسروقة في منطقة مكة المكرمة.

وضبطت شرطة الرياض 5 مقيمين من الجنسية السورية، قاموا بسرقة مركبات واستخدامها في سرقة مبانِ تحت الإنشاء، كما ضبطت بحوزتهم 8 مركبات مسروقة.

مواد مخدرة

وألقت الإدارة العامة لدوريات الأمن القبض على مواطنين بحوزتهما 29 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر و14 جرامًا من مادة الشبو المخدر.

كما تم ضبط مواطن نقل في مركبته 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود، حيث ضبط بحوزتهم مواد مخدرة في مكة المكرمة.

وضبطت شرطة منطقة الرياض 6 أشخاص (3 مواطنين و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية)، حيث قاموا بترويج مواد مخدرة وممنوعات، وخالفوا اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع
غرائب

تحذير من وضع الكحل بعين الرضيع

غرائب
نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 
العالم

نصف مواطني بريطانيا يرغبون في الهجرة منها 

العالم
الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي تطبيق يفترس التيك توك 
السعودية اليوم

الإعلامي أحمد العرفج: بعد 5 سنوات سيأتي...

السعودية اليوم
تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس اهتمام ولي العهد بجميع المناطق
السعودية اليوم

تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير الحدود الشمالية يعكس...

السعودية اليوم
الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا للقطاع المالي العالمي
السعودية اليوم

الجدعان: أحداث بنك سيليكون فالي تقدم دروسًا...

السعودية اليوم
الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان
العالم

الوفد الأوروبي ينهي استجواب حاكم مصرف لبنان

العالم
حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية البرية
السعودية اليوم

حرس الحدود للمتنزهين: ابتعدوا عن المناطق الحدودية...

السعودية اليوم
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
حصاد اليوم

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

حصاد اليوم