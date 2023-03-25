ضبط عدد من الجناة تورطوا بعمليات سرقة وحيازة مخدرات

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نجح رجال الأمن في كشف غموض عدد من الجرائم والقبض على المتورطين في ارتكابها بعدة مناطق.
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/1Pem0VLyBo
— الأمن العام (@security_gov) March 25, 2023
وفي التفاصيل، قال الأمن العام في مقطع فيديو له، إنه تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قام بإيواء 6 مخالفين من الجنسية ذاتها داخل غرفة سكنية بجازان.
وألقت الإدارة العامة لدوريات الأمن القبض على مواطن قام بالاعتداء على ذويه وتهديدهم بسلاح أبيض ومبادرته بالاعتداء على رجل أمن أثناء القبض عليه.
وتبين من إجراءات الاستدلال أنه تحت تأثير مادة الشبو المخدر، وجاري القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وضبطت شرطة منطقة تبوك شخصًا اختلف مع مندوب أحد تطبيقات التوصيل بعد تلقي بلاغ بالحادثة، وتلفظ على رجال الأمن وقام بتوثيق ونشر محتوى مرئي بذلك.
كما ضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن على مواطن بحوزته 325 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.
وألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 3 مقيمين من الجنسية المصرية قاموا بارتكاب حوادث نصب واحتيال مالي في عدد من المناطق.