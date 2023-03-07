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ضبط عدد من المتسولين استعطفوا قائدي المركبات في الرياض

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ مساءً
ضبط عدد من المتسولين استعطفوا قائدي المركبات في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام، ضبط عدد من المتسولين بمنطقة الرياض، ضمن حملاته الميدانية لرصد وضبط المتسولين بالمملكة تحت شعار معًا نكافح التسول.

بيع علب الماء

وقال الأمن العام عبر موقع تويتر: إنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية المصرية قام بالتسول بطريقة غير مباشرة من خلال بيع علب الماء عند الإشارات المرورية.

وتابع: كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية قام بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة، ومقيم آخر من ذات الجنسية قام بالتسول بشكل غير مباشر ببيع علب الماء لقائدي المركبات.

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