ضبط عدد من المتسولين استعطفوا قائدي المركبات في الرياض

أعلن الأمن العام، ضبط عدد من المتسولين بمنطقة الرياض، ضمن حملاته الميدانية لرصد وضبط المتسولين بالمملكة تحت شعار معًا نكافح التسول.

بيع علب الماء

وقال الأمن العام عبر موقع تويتر: إنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية المصرية قام بالتسول بطريقة غير مباشرة من خلال بيع علب الماء عند الإشارات المرورية.

وتابع: كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية قام بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة، ومقيم آخر من ذات الجنسية قام بالتسول بشكل غير مباشر ببيع علب الماء لقائدي المركبات.