ضبط عدد من المتسولين استعطفوا قائدي المركبات في الرياض

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أعلن الأمن العام، ضبط عدد من المتسولين بمنطقة الرياض، ضمن حملاته الميدانية لرصد وضبط المتسولين بالمملكة تحت شعار معًا نكافح التسول.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة الرياض .#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/Lz8xwhf0aB
— الأمن العام (@security_gov) March 7, 2023
وقال الأمن العام عبر موقع تويتر: إنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية المصرية قام بالتسول بطريقة غير مباشرة من خلال بيع علب الماء عند الإشارات المرورية.
وتابع: كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية قام بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة، ومقيم آخر من ذات الجنسية قام بالتسول بشكل غير مباشر ببيع علب الماء لقائدي المركبات.