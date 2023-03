ضبط قارب إيراني يحمل صواريخ موجهة بخليج عمان

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، مصادرة شحنة أسلحة إيرانية غير شرعية كانت على متن قارب إيراني في 23 فبراير الماضي بالتعاون مع البحرية البريطانية، في خليج عمان.

U.S. forces provided airborne intelligence, surveillance & reconnaissance support for an interdiction in the Gulf of Oman conducted by the 🇬🇧 Royal Navy, Feb. 23, that resulted in the discovery of an illegal weapons shipment from Iran. Read more: https://t.co/MvHXoiEOLY pic.twitter.com/owIFOV65w6

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) March 2, 2023