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ضمن أنشطة طهران الخبيثة في المنطقة

ضبط قارب إيراني يحمل صواريخ موجهة بخليج عمان

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
ضبط قارب إيراني يحمل صواريخ موجهة بخليج عمان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، مصادرة شحنة أسلحة إيرانية غير شرعية كانت على متن قارب إيراني في 23 فبراير الماضي بالتعاون مع البحرية البريطانية، في خليج عمان.

صواريخ باليستية

كما أوضحت أن القارب المصادر كان يحمل على متنه مكونات صواريخ باليستية، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وأشارت البحرية الأمريكية إلى أن شحنة الأسلحة تضمنت صواريخ 9M133 Kornet الروسية الموجهة المضادة للدبابات، والمعروفة في إيران باسم “Dehlavieh”، فضلاً عن مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى.

أنشطة خبيثة

وأكد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها من أجل متابعة أي نشاط مزعزع للاستقرار يهدد الأمن والاستقرار البحري الإقليمي.

وكان كوبر أعلن الأسبوع الماضي أن أنشطة طهران الخبيثة في المنطقة تزايدت على مدار العامين اللذين قضاهما في قيادة الأسطول الخامس المتمركز في البحرين.

تهديدات متكررة

وشدد قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، على أن عمليات الاستيلاء الأخيرة على الأسلحة من قبل القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في المنطقة كانت ناجحة، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

وأوضح أن إيران تمكنت من تنفيذ هجمات بسفن مسيرة تستهدف الشحن في الشرق الأوسط واعتداءات أخرى في المنطقة.

يشار إلى أن البحرية الأمريكية أعلنت أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، الاستيلاء على سفن تحمل أسلحة إيرانية موجهة إلى الحوثيين و غيرهم، بالتعاون مع حلفائها.

 

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