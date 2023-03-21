ضبط متسولين بالقصيم بينهم مواطنة تستعطف المصلين

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أعلن الأمن العام ضبط عدد من المتسولين في منطقة القصيم، ضمن حملته الميدانية لرصد وضبط المتسولين في جميع أنحاء المملكة.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة القصيم .#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/0RCAhNjGwX
— الأمن العام (@security_gov) March 20, 2023
وقال الأمن العام في تغريدة على موقع تويتر: إنه تم ضبط مواطنة رفقة 3 أطفال تستعطف المصلين داخل أحد المصلين.
كما تم ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية يقوم بالتسول واستعطاف المصلين داخل أحد الجوامع، إضافة إلى ضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول أمام أحد الجوامع.
وأعاد الأمن العام عبر حسابه على “تويتر” التذكير بآلية الإبلاغ عن المتسولين، وذلك بالاتصال على الرقم 911 من مناطق مكة والرياض والشرقية، والاتصال على الرقم 999 من جميع مناطق المملكة.