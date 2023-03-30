ضبط مخالفين بحوزتهما 67 كجم حشيش في الشرقية

قبضت دوريات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية على مخالفين لنظام أمن الحدود، بحوزتهما (67) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.