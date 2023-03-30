ضبط مخالفين بحوزتهما 67 كجم حشيش في الشرقية

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قبضت دوريات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية على مخالفين لنظام أمن الحدود، بحوزتهما (67) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.