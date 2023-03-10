ضبط مقيم أردني انتحل الصفة وسرق مركبة في الرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم مخالف لنظام الإقامة لانتحاله صفة غير صحيحة وسرقة مركبة والتزوير.

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وتفصيلاً، قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الأردنية متغيب عن العمل، لانتحاله صفة غير صحيحة وسرقة مركبة ونقلها لإحدى الورش بإثباتات مزورة لتفكيك أجزائها والمتاجرة بها –تم استردادها-.

وجرى إيقافه وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.