ضبط مقيم سرق كيابل وأسلاك كهربائية بجدة

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لارتكابه حوادث جنائية تمثلت في سرقة كيابل وأسلاك كهربائية من مواقع تحت الإنشاء، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.